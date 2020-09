Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEL’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, partecipa a un dialogo aperto con il filosofo Luciano Floridi nell’ambito di “Il Verde e il Blu Festival- Buone idee per il futuro del pianeta”.Biblioteca degli Alberi, piazza Gae Aulenti - Milano (ore 14.30)Presentazione del corso di tecnico riparatore dei veicoli a motore di auto e moto d’epoca realizzato da Capac Politecnico del Commercio e del Turismo (ente di formazione che fa riferimento alla Confcommercio milanese).Milano Autoclassica - stand di Asi, Fiera Milano Rho (ore 15.00)Incontri con la cittadinanza del segretario della Lega Matteo Salvini.Piazza Duomo - Voghera/PV (ore 15.30)Via Cavour/Fontana dell'Incontro - Corsico/MI (ore 17.45)Piazza San Magno - Legnano/MI (ore 19.15)Manifestazione organizzata dall’associazione Bielorussi in Italia "Supolka" contro Lukaschenka, con l’adesione di numerose associazioni e partiti, tra cui Pd, Italia Viva, Più Europa, Acli, Aned, Anpi e Articolo 1.Piazza dei Mercanti - Milano (ore 18.00)Sit-in della comunità arcobaleno milanese in ricordo di Maria Paola Gaglione. Intervengono Gianmarco Negri, primo sindaco trans d’Italia, del comune di Tromello (Pv), Antonia Monopoli, attivista trans di Ala Milano, Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Pd Milano, Sissi Andrea Ricci, attivista di Cig Arcigay Milano, ed Elena Castellani, dei Sentinelli di Milano.Largo Bellintani - Milano (ore 19.30) (Rem)