Difesa: Tofalo (M5s), profondo dolore per scomparsa sottufficiale Guardia costiera

- La notizia della morte in mare del secondo capo della Guardia costiera Aurelio Visalli "addolora la Difesa tutta". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "Il suo - spiega - è stato un gesto eroico, non ha esitato ad intervenire per soccorrere due bagnanti in difficoltà nel golfo di Milazzo. Ha dimostrato grande coraggio e altruismo, qualità proprie dei nostri militari che non esitano a mettere a rischio la propria vita per l'incolumità altrui. In queste ore di profondo dolore, stringo in un forte abbraccio la famiglia, gli amici ed i colleghi del sottufficiale. Alla moglie, ai figli, ai suoi affetti più cari esprimo sentimenti di profondo cordoglio. Espressioni di vicinanza - conclude Tofalo - le indirizzo al comandante generale del Corpo delle Capitanerie capitanerie di porto - Guardia costiera, ammiraglio ispettore capo (Cp) Giovanni Pettorino, al Capo di Stato maggiore della Marina militare ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone e a tutto il personale della nostra Marina militare". (Com)