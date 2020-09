Grecia: il governo di Atene esclude l'ipotesi di smilitarizzare le isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia non intende avviare una smilitarizzazione delle isole. Lo ha affermato il portavoce dell'esecutivo ellenico, Stelios Petsas, in un'intervista a "Skai Tv". Le autorità di Atene, ha aggiunto, faranno di tutto per proteggere la sovranità del paese. Riferendosi alla questione di Cipro, Petsas ha affermato che la Grecia è in linea con Nicosia su tutti i fronti, aggiungendo che "sono necessarie fiducia e preparazione" per stabilire un dialogo costante tra il primo ministro Kyriakos Mitsotakis e il presidente turco Recept Tayyip Erdogan. "Non si può escludere una discussione se esistono queste due condizioni" ha spiegato il portavoce. Sulla pandemia, Petsas ha detto che il governo sosterrà il reddito di tutte le persone colpite dagli effetti del coronavirus, "per tutto il tempo necessario". (Gra)