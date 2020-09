Sanità: al Policlinico di Milano maratona chirurgica per tre trapianti di rene in contemporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre trapianti di rene in contemporanea, di cui due effettuati tramite interventi rari. È successo al Policlinico di Milano lo scorso 23 settembre. Una corsa contro il tempo con tamponi rapidi anti-Covid, un paziente che arrivava da fuori Lombardia e sale operatorie da sincronizzare. I trapianti, infatti - spiega una nota del Policlinico - non sono tutti uguali: ci sono quelli che si possono programmare e quindi si organizzano per tempo; e quelli che arrivano all'improvviso, e vanno gestiti con grandi capacità organizzative. Il caso ha fatto sì che il 23 settembre ne capitassero tre in contemporanea: uno era un trapianto di rene da donatore vivente (il marito che dona alla moglie in dialisi), mentre gli altri due erano più urgenti e soprattutto rari, tanto da aver reso necessario organizzare una maratona chirurgica di quasi 16 ore, durante cui si sono sovrapposti ben quattro interventi in sala operatoria. "Il primo intervento ha richiesto come da prassi due operazioni chirurgiche distinte - spiega Mariano Ferraresso, direttore dell’unità trapianti di rene del Policlinico di Milano - il primo per prelevare l'organo dal donatore vivente, il secondo per trapiantarlo nella moglie. La sera prima, però, siamo stati allertati per la disponibilità di un donatore deceduto con un gruppo sanguigno relativamente raro, AB con Rh negativo, e dell'opportunità di poter utilizzare entrambi i suoi reni. In lista d'attesa nazionale, di pazienti compatibili con quel gruppo sanguigno ce n'erano solo due, entrambi già in cura al Policlinico. In un trapianto ogni minuto è prezioso, e non si poteva certo aspettare: per questo abbiamo convocato subito i pazienti, uno della Lombardia e uno che è dovuto arrivare dalla Puglia, e ci siamo preparati a svolgere tutti e quattro gli interventi nella stessa giornata". (segue) (com)