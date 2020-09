Sanità: al Policlinico di Milano maratona chirurgica per tre trapianti di rene in contemporanea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sforzo organizzativo è stato notevole - commenta Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico di Milano - non solo per gestire così tanti interventi che si sovrapponevano, ma anche per tutte le precauzioni necessarie al contenimento dell'epidemia da Covid-19. Il paziente pugliese, ad esempio, allertato la sera del 22 settembre, in poche ore non avrebbe mai potuto fare un tampone, ottenere l'esito e nel frattempo raggiungere il nostro ospedale. Per questo ci siamo organizzati per testarlo direttamente noi alle 4 del mattino, in tempo per dare il via all'intervento in sicurezza poche ore dopo". A tutte e quattro le operazioni hanno collaborato, oltre ai chirurghi guidati da Mariano Ferraresso, anche il gruppo dei nefrologi che si è occupato di preparare i pazienti agli interventi (responsabile Piergiorgio Messa), l'equipe degli anestesisti e dei rianimatori (fondamentali anche per la gestione dei pazienti post-trapianto, guidati da Antonio Pesenti) e il personale dei blocchi operatori. Tutti gli interventi sono andati a buon fine. "Tutto questo è stato possibile anche grazie al grande lavoro di squadra messo in atto in Policlinico - conclude Belleri -. E nonostante la pandemia, quest'anno abbiamo addirittura incrementato il numero di trapianti di rene che siamo riusciti ad eseguire: rispetto ai 75 interventi del 2019, ad oggi gli interventi del 2020 sono già stati 68, con altri sette programmati per le prossime settimane. Contiamo di raggiungere entro fine anno un nuovo traguardo, a tutto vantaggio dei pazienti in lista d'attesa". (com)