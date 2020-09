© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte in via Meravigli, a Milano, un 24enne è caduto dal monopattino elettrico. L’incidente ha causato al giovane conducente del mezzo, V. A., un trauma cranico, con perdita temporanea di coscienza. Lo rende noto il 118, che ha trasportato il ragazzo in codice giallo all’ospedale Policlinico. Sull'accaduto indaga la Polizia locale. (Rem)