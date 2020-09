Nagorno-Karabakh: dichiarata la legge marziale nella repubblica separatista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferito dal ministero della Difesa di Baku, l’operazione è stata lanciata come ritorsione per le attività che le forze armate armene starebbero conducendo nell’area. "Al fine di sopprimere l'attività di combattimento delle forze armate dell'Armenia e garantire la sicurezza della popolazione civile, il comando dell'esercito azerbaigiano ha deciso di lanciare un'operazione di controffensiva lungo tutto il fronte", ha riferito il ministero della Difesa di Baku. Secondo quanto riportato, i militari coinvolti nell’operazione “hanno scoperto mezzi ed equipaggiamento militare delle forze armate armene situati in prima linea e oltre le linee nemiche". Al momento, stando a quanto riferisce la parte azerbaigiana, un elicottero dell’Aeronautica militare sarebbe stato abbattuto nel distretto di Tartar ma i membri dell’equipaggio sarebbero tutti illesi; nel corso dell’offensiva, inoltre, sarebbero state distrutte 12 batterie di sistemi missilistici antiaerei armeni. Diversa la versione fornita da Erevan, secondo cui gli elicotteri abbattuti sarebbero due e a questi si aggiungerebbero anche tre aeromobili senza pilota. Secondo quanto riferito dal leader de facto della repubblica non riconosciuta del Nagorno-Karabakh, Vahram Poghosyan, l’Azerbaigian ha preso di mira una serie di insediamenti abitati perlopiù da civili e la stessa “capitale” Stepanakert. (Rum)