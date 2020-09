Roma: Raggi, lavori di riqualificazione su pista ciclabile via Valsolda e Ponte Salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interventi di riqualificazione per la pista ciclabile tra via Valsolda e via di Ponte Salario a Roma. "Il nostro obiettivo è puntare ad una mobilità sostenibile e intermodale, capace di cambiare il vecchio modello incentrato sull’utilizzo dell’automobile privata. Per questo abbiamo dato nuovo impulso alla manutenzione delle piste ciclabili esistenti a Roma e ai nuovi percorsi, prevedendo un incremento di ulteriori 150 chilometri". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Tra le piste ciclabili più conosciute, nel quadrante nord est della città, c’è quella realizzata lungo il fiume Aniene, tra Ponte Tazio e l’Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morricone'. Il Dipartimento lavori pubblici - spiega Raggi - in questi giorni sta coordinando gli interventi di rifacimento del manto stradale tra via Valsolda e via di Ponte Salario con una bonifica della vegetazione e la rimozione delle piante infestanti. Vogliamo migliorare la visibilità e la sicurezza per i numerosi ciclisti che percorrono questo itinerario suggestivo lungo uno dei fiumi della nostra città. In prossimità delle scuole, degli attraversamenti pedonali e delle intersezioni stradali sarà applicata una speciale vernice capace di garantire maggiore visibilità e durata nel tempo. Stiamo dando ai ciclisti - conclude la sindaca - tante opportunità per spostarsi sul territorio in sicurezza con nuovi tracciati e percorsi riqualificati in tutta la città". (Rer)