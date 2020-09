Romania: alle urne oltre 18 milioni di cittadini per le elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 18 milioni di cittadini romeni sono chiamati oggi alle urne per eleggere i sindaci, i presidenti dei consigli provinciali e i membri dei consigli locali e provinciali nei prossimi quattro anni. Lo scrutinio avrebbe dovuto svolgersi a giugno, ma è stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus e i mandati degli eletti a livello locale sono stati prorogati per questi mesi. Quelle odierne sono probabilmente le prime elezioni amministrative nella storia del paese che si svolgono in condizioni di pandemia e nessuno può anticipare quanto e come l'attuale contesto influirà sulla presenza degli elettori alle urne. Di certo gli elettori e tutte le persone coinvolte nel processo di voto devono osservare alcune regole molto rigorose di sicurezza sanitaria, come indossare le mascherine protettive, mantenere il distanziamento sociale, ridurre al minimo i contatti tra persone e con oggetti comuni, disinfettare le mani e misurare la temperatura corporea.Le autorità hanno dato assicurazioni che, se verranno osservate le misure di sicurezza, il rischio di contagio non aumenterà, ma dall'opposizione ci sono stati suggerimenti per un nuovo rinvio dello scrutinio. Dal punto di vista statistico, sono stati allestiti oltre 18 mila seggi elettorali a livello nazionale, di cui oltre 1.200 a Bucarest. I consigli locali, provinciali, i sindaci e i presidenti dei consigli provinciali vengono eletti tramite voto universale, segreto e liberamente espresso. Nella capitale gli elettori votano per la designazione del consiglio e del presidente del municipio di residenza, del consiglio comunale e del sindaco di Bucarest. I consigli locali e provinciali vengono eletti per circoscrizioni elettorali, in base al voto sulle liste, secondo il principio della rappresentazione proporzionale. In questo caso il voto sembra possa avere dei risvolti "politici" e potrebbe rendere un'idea di cosa succederà alle elezioni parlamentari previste nel mese di dicembre.I sindaci dei comuni, delle città, dei municipi di Bucarest, il sindaco generale e il presidente del consiglio provinciale vengono eletti per circoscrizioni elettorali, tramite voto uninominale. Hanno diritto di voto i cittadini romeni che hanno compiuto i 18 anni e che non sono soggetti ad alcun divieto giudiziario e i cittadini dell'Ue con domicilio o residenza in Romania. I principali sfidanti sono i grandi partiti: il Partito socialdemocratico (Psd) – che aveva stravinto le precedenti elezioni amministrative e politiche e il Partito nazionale liberale (Pnl), partito dal quale proviene anche il presidente romeno, Klaus Iohannis, adesso al secondo mandato. I liberali, attualmente al governo, hanno vinto le precedenti elezioni europee superando i socialdemocratici, all'opposizione però con la maggioranza nel Parlamento. Buone percentuali tra gli intenti di voto gode anche l'Alleanza di centro-destra Usr-Plus che ha ottenuto un numero significativo di voti alle elezioni europee e che ha, nelle grandi città, un elettorato numeroso, scontento dei partiti tradizionali. Hanno proposto candidati anche alcuni partiti che si aggirarono intorno alla soglia elettorale del 5 per cento. Le elezioni si svolgono in un unico turno e, stando agli analisti, come al solito, in Romania conterà molto l'affluenza alle urne.Gli ultimi sondaggi, pubblicati a pochi giorni delle elezioni locali, evidenziano che la partita tra Partito nazionale liberale (Pnl) e Partito socialdemocratico (Psd) è molto aperta per la guida del comune di Bucarest. Nella capitale romena alcuni sondaggi accreditano per la vittoria il liberale Nicusor Dan (sostenuto oltre che dal Pnl anche da Usr Plus); mentre altri, tra cui quello condotto dall'Istituto di ricerca Irsop, mostra che l'attuale sindaco di Bucarest, la socialdemocratica Gabriela Firea otterrebbe un numero di consensi molto più alto del suo principale avversario. Secondo questo sondaggio, Firea otterrebbe il 42 per cento dei voti, mentre Dan viene accreditato con il 35 per cento dei voti. Traian Basescu, candidato a Bucarest da parte del Partito movimento popolare (Pmp) otterrebbe il 15 per cento dei voti, mentre Calin Popescu Tariceanu dell'Alleanza liberal democratica (Alde) sarebbe fermo al 3 per cento. (Res)