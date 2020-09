Libia: inviato Onu, ridurre interferenze straniere e trasformarle in assistenza al Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione Onu in Libia, Unsmil, ha sottolineato lo scorso 25 settembre in una nota la sua “grande preoccupazione” per i combattimenti nel sobborgo orientale di Tajura. "Armi pesanti" sono state usate in un "quartiere popolato da civili", in scontri che hanno causato "danni a proprietà private e hanno messo i civili in pericolo", ha riferito la Missione Onu. La Williams ha condannato il livello di intervento straniero in Libia, aggiungendo che è tempo che i libici lavorino per una svolta nei colloqui politici del loro paese. "Ciò di cui abbiamo bisogno è trasformare quell'interferenza straniera in assistenza straniera e aiutare quei libici che desiderano lavorare insieme e andare al tavolo del negoziato”, ha dichiarato l’inviato Onu. (Res)