Libia, l'appello dell'inviato Onu: "Trasformare le interferenze straniere in forme di assistenza"

- La popolazione libica deve “trasformare l'interferenza straniera in assistenza straniera”. Lo ha dichiarato l’inviato ad interim delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, in un’intervista rilasciata all’emittente di proprietà saudita “al Arabiya”. L’inviato Onu ha sottolineato la necessità di rimuovere forze e mercenari stranieri dalla Libia e di portare avanti i colloqui politici, aggiungendo che la continuazione dell’afflusso di armi nel Paese è inaccettabile. Secondo la Williams è infatti "inaccettabile il livello di equipaggiamento militare che sta giungendo in Libia su base giornaliera e il continuo afflusso di forze straniere e mercenari”. In questo contesto “resta quindi il rischio di errori di calcolo militarmente sul terreno, e l'insostenibilità generale della situazione socio-economica per la popolazione civile, rendendo “molto urgente la necessità per tutti noi di andare verso colloqui politici”, ha dichiarato la Williams. L’inviato speciale Onu ad interim ha anche messo in guardia su altre questioni attualmente affrontate dai libici, in particolare durante la pandemia di coronavirus.”Ci sono ancora alcuni sviluppi preoccupanti che penso dobbiamo tenere sotto controllo, uno ovviamente è il fatto che ci sono ancora gravi carenze di energia elettrica e acqua potabile in tutto il paese, e ciò avviene durante una pandemia globale che sta colpendo la Libia abbastanza duramente”, ha dichiarato.La Missione Onu in Libia, Unsmil, ha sottolineato lo scorso 25 settembre in una nota la sua “grande preoccupazione” per i combattimenti nel sobborgo orientale di Tajura. "Armi pesanti" sono state usate in un "quartiere popolato da civili", in scontri che hanno causato "danni a proprietà private e hanno messo i civili in pericolo", ha riferito la Missione Onu. La Williams ha condannato il livello di intervento straniero in Libia, aggiungendo che è tempo che i libici lavorino per una svolta nei colloqui politici del loro paese. "Ciò di cui abbiamo bisogno è trasformare quell'interferenza straniera in assistenza straniera e aiutare quei libici che desiderano lavorare insieme e andare al tavolo del negoziato”, ha dichiarato l’inviato Onu. (Res)