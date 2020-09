Sanità: Provenzano, subito in campo investimenti, Ssn diventi punto di forza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tema di investimenti c'è la "necessità di mettere in campo da subito quelli sanitari". Lo ha affermato il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano, ospite de "Il caffè della domenica" su Radio24. "Il tema non è il nodo del Mes, ma quello degli investimenti sanitari", ha spiegato. "Come Pd diciamo, sulla base del buon senso, che sarebbe utile attivare quegli investimenti, ma la parola finale spetta al Parlamento", ha aggiunto Provenzano per poi concludere: "E' tempo di fare del Servizio sanitario nazionale un punto di forza del nostro Paese". (Rin)