Romania: presidente Iohannis esorta cittadini a recarsi ai seggi per elezioni locali

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha esortato i cittadini a recarsi alle urne per partecipare alle elezioni locali. All'uscita dal seggio, dopo aver votato, Iohannis ha chiesto ai romeni di fare scelte attente e a esprimere la loro preferenza. "Oggi è un giorno molto importante, il giorno del voto per le elezioni locali. Oggi eleggiamo i nostri sindaci, consiglieri locali, leader di contea. È molto importante andare a votare. Non lasciate che siano gli altri a decidere per voi. Quando scegliamo chi guiderà le comunità in cui viviamo, è molto importante guardare con attenzione ai candidati e scegliere chi può fare qualcosa per la comunità in cui viviamo", ha detto Iohannis. (segue) (Rob)