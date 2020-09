M5s: Provenzano, consigli? "Riflettere prima di pensare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui tormenti interni al Movimento cinque stelle il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano, afferma di avere "molto rispetto per il travaglio" M5s, resta il fatto che "devono scegliere da che parte stare, fare una scelta di campo", ha aggiunto, ospite de "Il caffè della domenica" su Radio24. "Non mi sento di dare consigli se non quello di avere cautela. 'Riflettere prima di pensare', come diceva uno scrittore polacco", ha concluso. (Rin)