- "Sono d'accordo" con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito all'annuncio che Quota 100 non verrà rinnovata. Lo ha chiarito il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano, ospite de "Il caffè della domenica" su Radio24. (Rin)