Business news: Mozambico, governo valuta nuova chiusura delle spiagge per il coronavirus

- Le autorità del Mozambico stanno valutando la chiusura delle spiagge e il rafforzamento delle misure di sicurezza per limitare la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato alla stampa il portavoce del governo, Filimao Suaze, precisando che finora le misure di restrizione non sono state sufficienti dal momento che diversi bagnanti sono stati testimoni di violazioni dei protocolli di sicurezza nel primo fine settimana da quando le spiagge sono state riaperte. Le autorità, ha aggiunto il portavoce, monitoreranno il comportamento delle persone sulle spiagge nei prossimi fine settimana per determinare la risposta del governo. “Dai risultati della valutazione, in particolare per quanto riguarda le spiagge, dipenderanno le misure corrispondenti”, ha detto. Il Paese ha finora confermato oltre 7 mila casi di coronavirus con 45 morti. (Res)