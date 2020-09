Business news: Brexit, mancato accordo con Eac mette a rischio import-export del Kenya con il Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è preoccupazione in Kenya per lo stallo dei negoziati in corso fra i Paesi membri della Comunità economica dell'Africa orientale (Eac) sulla tempistica da adottare per l'inquadramento delle relazioni di import-export con il Regno Unito nel post-Brexit. "I paesi membri dell'Eac non hanno ancora concordato un nuovo accordo commerciale con il Regno Unito", ha affermato Marie Angelique Umulisa, principale funzionaria commerciale dell'Eac. Le riunioni convocate per negoziare un accordo commerciale collettivo fra Eac ed il Regno Unito, riferisce la stampa keniota, non sono riuscite a compiere alcun progresso sostanziale, lasciando il Kenya come il Paese più esposto a perdere il suo mercato di esportazioni, che vale 393 milioni di dollari l'anno. In questo contesto, l'Eac ha tempo fino al 31 dicembre per negoziare un accordo che garantisca a tutti i Paesi membri l'accesso libero da tariffe e quote al mercato del Regno Unito, simile all'accordo attualmente in vigore con l'Unione europea. La deadline pesa in particolare su Nairobi, dal momento che tutti gli altri Paesi Eac hanno ottenuto una finestra commerciale per continuare ad accedere al mercato britannico oltre questa scadenza: il Kenya ne è stato escluso in quanto considerato Paese a reddito medio-basso, le cui merci potrebbero di conseguenza essere soggette ad altre tariffe e quote di esportazione. Le esportazioni e le importazioni del Kenya dal Regno Unito hanno raggiunto i 742 milioni di dollari l'anno scorso, rispetto ai 91 milioni di dollari dell'Uganda e dei 231 milioni di Tanzania. (Res)