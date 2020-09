Business news: Nigeria, falliti colloqui fra governo e sindacati su aumento prezzi benzina, lo sciopero è confermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra i principali sindacati della Nigeria e il governo in vista di uno sciopero nazionale pianificato per protestare contro l'aumento dei prezzi della benzina e dell'elettricità hanno raggiunto un punto morto. Secondo quanto riporta la stampa di Abuja, il Congresso del lavoro e il Congresso sindacale della Nigeria hanno infatti confermato la loro decisione di scioperare a partire da lunedì della prossima settimana, a meno che il governo non revochi l'aumento dei prezzi. Al termine dei colloqui i sindacati hanno infatti respinto la proposta del governo di introdurre incentivi per proteggere i lavoratori dagli effetti degli aumenti. La crisi è stata innescata dalla decisione dell’esecutivo di revocare i sussidi alla benzina che, secondo quanto dichiarato dal presidente Muhammadu Buhari, il governo non può più permetterseli. Come conseguenza del provvedimento, il costo del trasporto su strada è già aumentato, influenzando i prezzi dei prodotti alimentari. (Res)