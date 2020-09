Business news: presidente del Kenya atteso a Parigi a fine mese, focus sul business energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, è atteso la prossima settimana a Parigi, dove dovrebbe incontrare l'omologo francese Emmanuel Macron e le principali autorità per discutere prevalentemente di affari. Lo riferisce il sito investigativo "Africa Intelligence", precisando che secondo fonti vicine alla presidenza la data esatta della visita verrà comunicata all'ultimo momento per "evitare delusioni" dovute ad un eventuale annullamento del viaggio a causa della pandemia di Covid-19. Nel citare l'ambasciatrice del Kenya a Parigi, Judi Wakhungu, il sito afferma che se il viaggio sarà confermato, le questioni di business saranno in cima all'agenda. Secondo il quotidiano keniota "Standard Media", la visita di Kenyatta è segno che il progressivo avvicinamento commerciale di Nairobi a Parigi, iniziato negli ultimi dieci anni, si sta intensificando. Dall'apertura, nel 2013 a Nairobi, di una filiale di Business France - l'agenzia governativa francese incaricata di sostenere le imprese nazionali interessate ad investire all'estero - nel giro di tre anni il numero di società francesi presenti sul territorio keniota è più che raddoppiato (da 35 a 110), una spinta promossa anche sul piano finanziario con l'apertura (nel 2017) di un ufficio di rappresentanza della Societé Generale nel Paese, mossa autorizzata dalla Banca centrale del Kenya. (Res)