Nagorno-Karabakh: ministro Esteri armeno in contatto con Gruppo di Minsk dell'Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan è in costante contatto con i rappresentanti del Gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) per tenerli informati sulle ultime tensioni in corso nel Nagorno-Karabakh. Lo ha scritto questa mattina su Facebook la portavoce del dicastero di Erevan, Anna Naghdalyan, condannando l’operazione militare dell’Azerbaigian in corso nella regione contesa. Nelle prime ore del mattino, il ministero della Difesa azerbaigiano ha riferito che l'esercito armeno avrebbe bombardato gli insediamenti lungo la linea di contatto tra i due paesi. Le autorità di Erevan, a loro volta, hanno accusato l'esercito azero di aver lanciato un'offensiva nella regione e di aver bombardato obiettivi civili. La città di Stepanakert, la “capitale” della repubblica non riconosciuta del Nagorno-Karabakh controllata da un regime filo-armeno, sarebbe stata bombardata durante l’offensiva azerbaigiana. Il Gruppo Osce di Minsk, guidato da Russia, Stati Uniti e Francia, dal 1992 cerca di fungere da foro di mediazione fra i due paesi per trovare una conclusione pacifica al conflitto decennale per il controllo del Nagorno-Karabakh. (Rum)