Romania: elezioni locali, chiamati oggi alle urne oltre 18 milioni di cittadini

- Oltre 18 milioni di cittadini romeni sono chiamati oggi alle urne per eleggere i sindaci, i presidenti dei consigli provinciali e i membri dei consigli locali e provinciali nei prossimi quattro anni. Lo scrutinio avrebbe dovuto svolgersi a giugno, ma è stato rinviato a causa della pandemia di coronavirus e i mandati degli eletti a livello locale sono stati prorogati per questi mesi. Quelle odierne sono probabilmente le prime elezioni amministrative nella storia del paese che si svolgono in condizioni di pandemia e nessuno può anticipare quanto e come l'attuale contesto influirà sulla presenza degli elettori alle urne. Di certo gli elettori e tutte le persone coinvolte nel processo di voto devono osservare alcune regole molto rigorose di sicurezza sanitaria, come indossare le mascherine protettive, mantenere il distanziamento sociale, ridurre al minimo i contatti tra persone e con oggetti comuni, disinfettare le mani e misurare la temperatura corporea. (segue) (Rob)