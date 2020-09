Romania: elezioni locali, chiamati oggi alle urne oltre 18 milioni di cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità hanno dato assicurazioni che, se verranno osservate le misure di sicurezza, il rischio di contagio non aumenterà, ma dall'opposizione ci sono stati suggerimenti per un nuovo rinvio dello scrutinio. Dal punto di vista statistico, sono stati allestiti oltre 18 mila seggi elettorali a livello nazionale, di cui oltre 1.200 a Bucarest. I consigli locali, provinciali, i sindaci e i presidenti dei consigli provinciali vengono eletti tramite voto universale, segreto e liberamente espresso. Nella capitale gli elettori votano per la designazione del consiglio e del presidente del municipio di residenza, del consiglio comunale e del sindaco di Bucarest. I consigli locali e provinciali vengono eletti per circoscrizioni elettorali, in base al voto sulle liste, secondo il principio della rappresentazione proporzionale. In questo caso il voto sembra possa avere dei risvolti "politici" e potrebbe rendere un'idea di cosa succederà alle elezioni parlamentari previste nel mese di dicembre. (segue) (Rob)