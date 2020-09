Romania: elezioni locali, chiamati oggi alle urne oltre 18 milioni di cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci dei comuni, delle città, dei municipi di Bucarest, il sindaco generale e il presidente del consiglio provinciale vengono eletti per circoscrizioni elettorali, tramite voto uninominale. Hanno diritto di voto i cittadini romeni che hanno compiuto i 18 anni e che non sono soggetti ad alcun divieto giudiziario e i cittadini dell'Ue con domicilio o residenza in Romania. I principali sfidanti sono i grandi partiti: il Partito socialdemocratico (Psd) – che aveva stravinto le precedenti elezioni amministrative e politiche e il Partito nazionale liberale (Pnl), partito dal quale proviene anche il presidente romeno, Klaus Iohannis, adesso al secondo mandato. I liberali, attualmente al governo, hanno vinto le precedenti elezioni europee superando i socialdemocratici, all'opposizione però con la maggioranza nel Parlamento. Buone percentuali tra gli intenti di voto gode anche l'Alleanza di centro-destra Usr-Plus che ha ottenuto un numero significativo di voti alle elezioni europee e che ha, nelle grandi città, un elettorato numeroso, scontento dei partiti tradizionali. Hanno proposto candidati anche alcuni partiti che si aggirarono intorno alla soglia elettorale del 5 per cento. Le elezioni si svolgono in un unico turno e, stando agli analisti, come al solito, in Romania conterà molto l'affluenza alle urne. (segue) (Rob)