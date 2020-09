Romania: elezioni locali, chiamati oggi alle urne oltre 18 milioni di cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi sondaggi, pubblicati a pochi giorni delle elezioni locali, evidenziano che la partita tra Partito nazionale liberale (Pnl) e Partito socialdemocratico (Psd) è molto aperta per la guida del comune di Bucarest. Nella capitale romena alcuni sondaggi accreditano per la vittoria il liberale Nicusor Dan (sostenuto oltre che dal Pnl anche da Usr Plus); mentre altri, tra cui quello condotto dall'Istituto di ricerca Irsop, mostra che l'attuale sindaco di Bucarest, la socialdemocratica Gabriela Firea otterrebbe un numero di consensi molto più alto del suo principale avversario. Secondo questo sondaggio, Firea otterrebbe il 42 per cento dei voti, mentre Dan viene accreditato con il 35 per cento dei voti. Traian Basescu, candidato a Bucarest da parte del Partito movimento popolare (Pmp) otterrebbe il 15 per cento dei voti, mentre Calin Popescu Tariceanu dell'Alleanza liberal democratica (Alde) sarebbe fermo al 3 per cento. (segue) (Rob)