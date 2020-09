Romania: elezioni locali, chiamati oggi alle urne oltre 18 milioni di cittadini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i partiti politici, al Partito socialdemocratico (Psd) viene attribuito il 26 per cento seguito dall'Unione salvate Romania (Usr) con il 25 per cento, dal Partito nazionale liberale (Pnl) con il 21 per cento, dal Partito movimento popolare co, l'8 per cento, Pro Romania con il 6 per cento, l'Alleanza liberal democratica con il 4 per cento e altri partiti con il 10 per cento. Le percentuali sono calcolate per gli intervistati che hanno dichiarato di voler andare alle urne. Secondo l'Irsop, l'affluenza potrebbe superare il 45 per cento. L'indagine è stata condotta telefonicamente, su un campione di 1.010 persone, tra il 21 e il 23 settembre 2020. Nel sondaggio condotto invece da un' organizzazione vicina ai liberali, il candidato Dan sarebbe il vincitore con il 42 per cento dei voti degli elettori; mentre la sindaca uscente Firea otterrebbe il 40 per cento. Solo il 9 per cento voterebbe per Basescu, mentre il il restante 9 per cento sosterrebbe gli altri candidati. (Rob)