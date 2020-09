Business news: il produttore di acqua minerale Zhong Shanshan è ora l'uomo più ricco della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zhong Shanshan, il magnate dell'acqua in bottiglia Nongfu Spring, è diventato l'uomo più ricco della Cina superando il fondatore di Alibaba, Jack Ma. Secondo l'indice Bloomberg Billionaires, Zhong si classifica al primo posto in Cina con una ricchezza di 58,7 miliardi di dollari ed è ora la seconda persona più ricca dell'Asia dietro l'imprenditore indiano Mukesh Ambani, presidente, amministratore delegato e il maggiore azionista di Reliance Industries, società che opera principalmente nella raffinazione e nella petrolchimica. Il magnate cinese ora si colloca al 17mo posto nella lista delle 500 persone più ricche del mondo. Zhong ha fondato la famosa azienda di acqua in bottiglia nel 1996 nella provincia di Zhejiang, sulla costa orientale cinese. Ad aprile, la Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise di Zhong si è quotata sul mercato azionario cinese. (Cip)