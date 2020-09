Business news: frode prelievi digitali, aumenta bilancio furti nei conti di Japan Post

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Japan Post bank Co. ha annunciato il 24 settembre che il denaro complessivamente sottratto ai conti digitali dei suoi clienti, nell’ambito dell’ondata di prelievi fraudolenti che ha interessato almeno sette diversi servizi di pagamento elettronico del paese, ammonta ad almeno 60 milioni di yen (570mila dollari). Lo riferisce il quotidiano giapponese “Mainichi”. Nei giorni scorsi le indagini delle autorità del Giappone sull’ondata di prelievi fraudolenti si sono estesi a sei operatori di settore del paese, in aggiunta a Ntt Docomo Inc. Lo ha annunciato il 15 settembre il ministro degli Affari interni di quel paese, Sanae Takaichi. Le sei società, che includono anche Japan Post Bank Co., hanno tutte riscontrato prelievi impropri dai conti dei loro clienti. Z Holdings Corp, un ramo dell’operatore di telefonia mobile SoftBank Corp, ha verificato almeno 17 casi di prelievi fraudolenti tramite il proprio servizio di pagamento via smartphone. I casi sono simili per modalità di azione alla recente frode ai danni di Ntt Docomo, culminata nel furto di almeno 26,76 milioni di yen da 10 banche che operano i servizi di pagamento digitali Line Pay, Paypal, Wallnet, Rakuten Edy, Billing System, Merpay e You-Me Card. (Git)