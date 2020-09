Business news: Kazakhstan, migliaia di disoccupati in caso di seconda ondata di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso di una seconda ondata di contagi da coronavirus, in Kazakhstan “migliaia di persone” potrebbero perdere il posto di lavoro. È il monito lanciato dal ministro del Lavoro e della Protezione sociale, Birzhan Nurymbetov, in un discorso al Majilis, la camera bassa del Parlamento kazako. “In caso di seconda ondata di coronavirus, oltre 2,2 milioni di persone in tutto il Paese necessiteranno di assistenza finanziaria. Quattro milioni riusciranno a mantenere il loro lavoro, specialmente nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’industria e della sanità”, ha osservato il ministro. Secondo Nurymbetov, un terzo della popolazione kazaka, circa 2,5 milioni di persone, dovrebbe invece riuscire a passare al lavoro da remoto. “Due milioni di lavoratori potrebbero assistere a un cambiamento del loro orario o del loro stipendio: si tratta soprattutto di impiegati del settore dei trasporti, del commercio e del catering. Altre 162 mila persone probabilmente perderebbero il lavoro”, ha aggiunto il ministro, precisando tuttavia che il governo ha già studiato una serie di misure per sostenere eventuali nuovi disoccupati. (Res)