Business news: Emirati-Israele, accordo agenzie cinematografiche per produzione televisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le agenzie cinematografiche di Israele e degli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per collaborare nel settore della produzione televisiva. Si tratta dell'ultimo di una serie di accordi raggiunti da organismi dei due paesi, dopo la firma degli Accordi di Abramo lo scorso 15 settembre a Washington per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche. L'Abu Dhabi Film Commission, un'agenzia governativa degli Emirati Arabi Uniti, ha raggiunto un'intesa con l'Israeli Film Fund e una scuola di cinema di Gerusalemme per cercare di rafforzare i legami commerciali attraverso programmi di formazione per la coproduzione cinematografica e televisiva e festival cinematografici congiunti. Nel quadro dell'accordo, gli studenti degli Emirati raggiungeranno Gerusalemme per studiare alla Sam Spiegel Film and Television School di Israele. Le agenzie cinematografiche hanno salutato l'accordo come un modo per approfondire la "comprensione culturale" tra i due paesi. (Res)