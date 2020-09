Business news: Emirati, accordo tra Adnoc, Mubadala ed Enec su programma Icv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera nazionale dell’emirato Abu Dhabi (Adnoc) ha firmato una serie di accordi quadro con il fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti Mubadala e Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) per collaborare al programma In-Country Value (Icv) lanciato dal colosso energetico emiratino nel 2018 per sviluppare la capacità delle società locali dell’industria del petrolio e del gas. In base a quanto riferito da Adnoc in una nota, gli accordi prevedono che la compagnia petrolifera insieme a Mubadala ed Enec esplorerà le potenziali opportunità di collaborazione nella creazione di ulteriori opportunità di lavoro qualificato per gli Emirati nel settore privato e nell'approvvigionamento di beni e servizi nel Paese del Golfo. "Gli accordi consentiranno ad Adnoc e alle altre due società di collaborare per promuovere ulteriormente la localizzazione di beni e servizi attraverso le nostre catene del valore. Siamo desiderosi di far progredire rapidamente gli accordi poiché offrono un potenziale significativo per massimizzare il valore per gli Emirati Arabi Uniti", ha affermato Rashed Saud al Shamsi direttore della divisione commerciale di Adnoc. "La firma di questo accordo segna il continuo impegno della Emirates Nuclear Energy Corporation, attraverso il programma pacifico per l'energia nucleare degli Emirati Arabi Uniti e la centrale nucleare di Barakah, a stimolare i settori strategici dell'economia, sostenendo le aziende locali e fornendo posti di lavoro qualificati”, ha dichiarato da parte sua Ali al Zaabi, di Enec. L'accordo amplia il numero di entità con cui Adnoc ha deciso di collaborare per adottare il suo programma Icv. In questi due anni la società energetica ha sottoscritto accordi simili con l’Abu Dhabi Department for Economic Development (Added), Abu Dhabi Ports e Aldar Properties. L'iniziativa Icv ha consentito all’economia emiratina di raccogliere investimenti per 44 miliardi di dirham (12 miliardi di dollari) e ha creato oltre 1.500 posti di lavoro nel settore privato dell’emirato del Golfo. (Res)