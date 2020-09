Business news: presidente emiratina Dp Word, per Israele momento di capitalizzare la sua posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ giunto il momento per Israele di capitalizzare la sua posizione strategica. Lo ha dichiarato il presidente e amministratore delegato dell’operatore portuale emiratino Dp World, Sultan Ahmed bin Sulayem, in un’intervista al quotidiano finanziario israeliano “Calcalist”. L’intervista è avvenuta dopo la firma di un accordo tra Dp World e la banca israeliana Leumi e in seguito all’intesa raggiunta tra la società emiratina e Shlomi Fogel, proprietario dell’israeliana Dover Tower, azionista di Israel Shipyards, per rilevare il porto di Haifa, il più grande hub di spedizione del paese. La mossa, che ha già ottenuto l'approvazione dei ministeri dei Trasporti e delle Finanze, dovrebbe essere approvata anche dal Consiglio di sicurezza nazionale, spiega il quotidiano, a condizione che Dp World rimanga azionista di minoranza con il 30 per centro delle azioni e la società sia controllata da proprietari israeliani. Le due società collaboreranno anche alla formazione di una nuova linea di navigazione diretta tra il porto di Jebel Ali a Dubai e il porto israeliano di Eilat. La linea inizierà a funzionare questo mese, con tempi di spedizione previsti in dieci 10 giorni con due navi che trasportano principalmente prodotti agricoli. Il Ceo di Dp Word ha spiegato che Dubai ha un mercato di 9 milioni di persone, tuttavia, attraverso l’emirato è possibile raggiungere un mercato di oltre 2 miliardi di persone in India, Pakistan, Sri Lanka, Iran, Bangladesh e Africa orientale. Dp World, uno dei più grandi operatori portuali del mondo, oltre a gestire il porto Jabel Ali di Dubai - uno dei cinque più grandi porti del mondo - gestisce altri 80 scali portuali nel mondo. (Res)