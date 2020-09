Business news: Dubai Rta e Serco costruiscono pezzi di ricambio della metropolitana utilizzando la stampa 3D

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Roads and Transport Authority (Rta) di Dubai ha annunciato progressi significativi nella produzione di pezzi di ricambio della metropolitana utilizzando la tecnologia di stampa 3D. Il risultato è in linea con l'attenzione di Rta per la tecnologia più recente in vari processi, inclusa la stampa in tre dimensioni. "L'unità è compatibile con la strategia di stampa 3D di Dubai", ha affermato Mohammed Al Amiri, direttore della manutenzione ferroviaria di Rta. “La tecnologia è riuscita a fornire alcuni pezzi di ricambio della metropolitana in un tempo record, consentendo un risparmio del 90 per cento del tempo e del 50 per cento del costo originale", ha detto Amiri. (Res)