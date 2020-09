Business news: East Mediterranean Gas Forum diventa un'organizzazione internazionale regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei paesi membri dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf) - Egitto, Cipro, Grecia, Israele, Italia, Giordania e Autorità nazionale palestinese – hanno firmato lo scorso 22 settembre virtualmente una Carta, in base alla quale il forum diventa un'organizzazione internazionale regionale. Si tratta di un risvolto “storico”, ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, durante l’evento avvenuto in video-conferenza. L’Emgf contribuirà a raggiungere la sicurezza e la stabilità nella regione, ha sottolineato. “Energia per la pace e per lo sviluppo” è stato lo slogan pronunciato da El Molla. La trasformazione dell’organizzazione “contribuirà a una regione più aperta e prospera”, per il titolare del dicastero del Petrolio. L’Emgf, istituito a gennaio 2019, è un’iniziativa di diplomazia economica che annovera diversi paesi compratori, acquirenti, intermediari o semplicemente interessati al quadrante del Mediterraneo Orientale. Lo scorso 16 gennaio i rappresentanti dei paesi membri hanno firmato un accordo quadro per trasformare l’Emgf in un’organizzazione internazionale regionale. La trasformazione dell’Emgf giunge in un momento di tensione nel Mediterraneo orientale tra la Turchia e altri paesi regionali. (Cae)