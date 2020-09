Business news: Sudafrica, completato parco eolico di BioTherm Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di energia indipendente sudafricano BioTherm Energy ha completato il collegamento alla rete del suo parco eolico Excelsior. Con una capacità di 33 megawatt (Mw) l'impianto si trova nella provincia del Capo Occidentale. Come riferisce il sito "Afrik 21", grazie alla messa in servizio delle 13 turbine che compongono l'impianto, un nuovo parco eolico è ora pronto per fornire elettricità alla rete nazionale sudafricana. “Siamo lieti di celebrare questo traguardo nella costruzione del parco eolico Excelsior, con la messa in servizio delle 13 turbine e la loro connessione alla rete elettrica, e siamo fiduciosi che saremo in grado di annunciare le operazioni commerciali il prossimo mese (ottobre 2020)", ha affermato Robert Skjodt, Presidente e Ceo di BioTherm Energy. L'elettricità generata dal parco eolico sarà acquistata da Eskom, la società statale sudafricana, con un contratto di acquisto di energia (PPA) di 20 anni. (Res)