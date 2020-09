Business news: coronavirus, compagnie africane rischiano perdite annuali per 8,8 miliardi di dollari nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie aeree africane potrebbero perdere quest'anno 8,8 miliardi di dollari in mancate entrate a causa delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid-19. Lo ha stimato il segretario generale dell'Associazione delle compagnie aeree africane (Afraa), Abderahmane Berthé, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa panafricana "Apa". Secondo Afraa, inoltre, la crisi pandemica potrebbe provocare fino a 3,1 milioni di posti di lavoro persi nei settori dell'aviazione e delle industrie connesse. "Più del 95 per cento della flotta aerea (africana) è stato a tutti gli effetti a terra" dalla chiusura delle frontiere aeree e terrestri deciso da numerosi Paesi africani, ha detto Berthé, sottolineando che solo voli merci sono stati operati per garantire il trasporto di attrezzature mediche e beni essenziali. Nonostante questa situazione, alcune compagnie - come Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Egyptair, Rwandair - hanno potuto operare con voli merci che hanno generato entrate senza tuttavia riuscire a mitigare sostanzialmente l'impatto della crisi sulle loro entrate. Per una ripresa efficace del settore, ha aggiunto il tecnico, le aziende hanno bisogno "del supporto e della guida degli attori del settore". (Res)