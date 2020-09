Business news: Nepal, 19 tra banche e società citate nei rapporti attività sospette dell’agenzia Usa FinCen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune società e banche in Nepal potrebbero essere coinvolte nel trasferimento di denaro ottenuto in modo sospetto. È quanto emerge da documenti della Rete per la lotta contro i reati finanziari (FinCen), agenzia del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ottenuti dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi (Icij) e dal sito di informazione statunitense “BuzzFeed”. Secondo i “FinCen files”, tra il dicembre 2006 e il marzo 2017, nove banche, dieci società e vari individui in Nepal hanno inviato o ricevuto fondi che potrebbero essere collegati al contrabbando internazionale di oro, antichità, bitume e apparecchiature per le telecomunicazioni. Le transazioni, inserite nei Rapporti di attività sospette (Sar), ammontano a 292,7 milioni di dollari negli undici anni. Le banche citate sono Standard Chartered Bank Nepal, Prime Commercial Bank, Bank of Kathmandu, Nepal Investment Bank, Everest Bank, Mega Bank, Himalayan Bank, Apex Development Bank e Nepal Bangladesh Bank. Tra le compagnie, invece, alcune delle quali mai costituite, ci sono Rauniyar Brothers & Company, Subha Samriddhi Traders, Shasta Trading Company, Setidevi Export Import, Ld International, Felt and Yarn, Woman’s Paper Crafts, Acme Money Transfer Service e Sunny Enterprises. (Inn)