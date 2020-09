Business news: Cina, sospeso import prodotti acquatici congelati da produttore in Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione generale delle dogane cinesi ha annunciato misure precauzionali di emergenza contro un produttore di prodotti acquatici norvegesi dopo che un campione di un pacchetto di pesce congelato importato è risultato positivo al coronavirus. Le autorità doganali cinesi sospenderanno per una settimana l'accettazione delle domande di importazione relative al produttore, identificato come "Gadus Njord". Il campione positivo al coronavirus proveniva da un lotto di pesce congelato, ha affermato l'Amministrazione in una comunicazione sul suo sito web. (Cip)