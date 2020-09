Business news: Uzbekistan, esportato oro per quasi 6 miliardi di dollari nei primo otto mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Uzbekistan ha esportato oro per 5,8 miliardi di dollari nei primi otto mesi del 2020 per proteggere la propria liquidità nel contesto della crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha rivelato la Commissione statale di statistica, in base a cui dati l’oro ha coperto metà delle entrate complessive da esportazioni. In tutto il 2019 l’Uzbekistan aveva esportato 4,9 miliardi di dollari di oro, circa il 27,5 per cento del totale dell’export. A luglio, con 11,6 tonnellate vendute, il Paese centrasiatico è divenuto il maggiore esportatore di oro al mondo, superando la Mongolia e le sue 6,1 tonnellate. Nel solo mese di agosto, l’Uzbekistan ha venduto 2,5 miliardi di dollari di oro, cifra ben superiore a quella incassata in tutto l’anno 2015. Dalla scorsa primavera, nel tentative di contenere la pandemia di coronavirus il governo uzbeko ha chiuso i propri confine per lunghi periodi di tempo, provocando un forte calo degli scambi commerciali. Le chiusure hanno anche costretto alla chiusura centinaia di aziende locali. Il debito esterno è cresciuto di 1,6 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno, attestandosi a 17,3 miliardi di dollari lo scorso primo luglio, circa il 30,3 per cento del Prodotto interno lordo. (Res)