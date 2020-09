Business news: Cina, Ant Group lancia piattaforma basata su blockchain per accordi commerciali transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo cinese Ant, proprietario dell'app di pagamento mobile Alipay e fondato dal magnate Jack Ma, ha lanciato una piattaforma basata su blockchain per gli accordi commerciali transfrontalieri. La nuova piattaforma "Trusple", espressione che fonde due parole della lingua inglese per descrivere una "fiducia resa semplice", si basa sulla tecnologia blockchain dell'azienda Antchain, sempre di proprietà del gruppo Ant. Secondo quanto reso noto dalla stessa compagnia, acquirenti e venditori possono caricare ordini commerciali sulla piattaforma, che genera automaticamente un contratto "intelligente" con informazioni come la logistica. Le banche di acquirenti e venditori possono quindi elaborare i pagamenti utilizzando Antchain. Gli utenti della piattaforma possono, ad esempio, includere fornitori che vendono ad altre aziende tramite servizi come AliExpress, il sito di commercio online all'estero di Alibaba. Secondo il database dei brevetti IncoPat, Ant ha presentato il maggior numero di richieste di brevetto blockchain a livello globale negli ultimi due anni. (Cip)