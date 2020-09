Business news: Cina-Italia, firmato memorandum tra Danieli & C. Officine Meccaniche e Hebei Iron and Stees

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta il 22 settembre nella città di Shijiazhuang, nella provincia dello Hebei, in Cina, la cerimonia di firma di un memorandum fra la società italiana Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.a. e il Gruppo siderurgico cinese Hebei Iron and Stees (Hbis), per avviare un’importante cooperazione azionaria tra le due società e stabilire una partnership di lungo periodo per la fornitura di attrezzature, tecnologie e i relativi servizi di gestione. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Pechino. L’accordo prevede la presa di partecipazione di Danieli in Shisteel (filiale di Hbis basata in ShijiaZhuang) fino al 15 per cento delle azioni. Alla cerimonia di firma del memorandum sono intervenuti il residente di Danieli, Gianpietro Benedetti, l'amministratore delegato della società, Giacomo Mareschi Danieli, l’assessore regionale alle Attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, e il presidente del Gruppo Hbis Yu Yong. Come ha sottolineato il ministro consigliere Emanuele de Maigret, in rappresentanza dell’ambasciata d’Italia, "l’importante risultato raggiunto conferma l’efficacia della strategia del gruppo italiano fondata su costanza, serietà, innovazione e soluzioni rispettose dell’ambiente, elementi necessari per affermarsi con successo nel mercato cinese". (Com)