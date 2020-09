Business news: Turchia, a luglio importazioni di gas e petrolio calate del 4,5 e del 6,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In luglio le importazioni di gas e petrolio da parte della Turchia sono diminuite del 4,5 e del 6,1 per cento su base annua. Lo riferisce l'agenzia stampa "Anadolu" citando dati dell'Autorità turca regolatrice del mercato energetico (Emra). Nel luglio 2020, la Turchia ha importato 3,1 miliardi di metri cubi rispetto ai 3,25 miliardi dello stesso mese del 2019. Le maggiori importazioni sono provenute dall'Azerbaigian (1,09 miliardi di metri cubi, per un aumento del 21,5 per cento), seguito da Russia (843 milioni, diminuzione del 28,4 per cento) e Iran (644 milioni, aumento del 9,5 per cento). Quanto al petrolio, le importazioni nel luglio 2020 sono state di 4,3 milioni di tonnellate. di cui 3,09 milioni di greggio. Quest'ultimo è stato importato soprattutto dall'Iraq (1,04 milioni), dalla Russia (975.275 tonnellate) e Nigeria (713.896 tonnellate). (Tua)