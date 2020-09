Business news: Emirati, principe Al Maktoum visita progetto Dubai Metro Route 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai, ha affermato che la metropolitana di Dubai rappresenta una delle tante storie di successo dell'emirato. Il progetto fa parte degli sforzi per mantenere la posizione di Dubai come una delle città più sviluppate al mondo, attuando progetti di qualità che soddisfano le esigenze di mobilità create dalla rapida espansione urbana. Queste osservazioni sono state fatte al termine di un tour di ispezione della Dubai Metro Route 2020. Il progetto che collega sette stazioni si estende per 15 chilometri sulla linea rossa dalla stazione della metropolitana Jebel Ali alla stazione Expo 2020. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa ufficiale emiratina “Wam”. (Res)