Business news: Israele, quasi 42.000 nuove richieste per disoccupazione dopo nuova serrata

- Dopo l’imposizione in Israele di una nuova serrata nazionale contro il coronavirus, in vigore a partire dal pomeriggio di venerdì scorso, 18 settembre, sono state effettuate nel paese 41.924 nuove richieste di disoccupazione. Lo riferisce il portale israeliano “Arutz Sheva 7”, citando un rapporto sul mercato israeliano del lavoro. Dopo pochi giorni le misure sembrano aver invertito la tendenza al ribasso che sembrava registrare il tasso di disoccupazione israeliano, sceso al 21 per cento ad agosto dopo il 27 per cento della primavera e il 18,5 per cento di mercoledì scorso. Secondo i dati del rapporto, nei giorni scorsi il numero di nuove richieste di disoccupazione ha superato di nove volte il numero di individui che sono ritornati al lavoro o hanno trovato nuovi impieghi. Delle 41.924 nuove richieste, il 91 per cento (38.288) provengono da lavoratori congedati dai datori di lavoro con permesso non pagato. Secondo i dati citati dal portale, attualmente percepiscono un sussidio dal governo israeliano 779.737 disoccupati, 453.066 dei quali sono in permesso non pagato. (Res)