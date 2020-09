Business news: Niger, riapertura delle scuole rinviata al 15 ottobre causa inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Niger hanno rinviato la riapertura delle scuole in tutto il Paese a seguito delle violente inondazioni che hanno ucciso più di 70 persone e costretto all sfollamento altre centinaia di migliaia. Lo ha reso noto il governo di Niamey, secondo cui la maggior parte delle vittime delle inondazioni ha trovato rifugio nelle scuole e le autorità hanno bisogno di tempo per trasferirle in altri rifugi. Le scuole avrebbero dovuto riaprire il 1 ottobre, ma ora la riapertura del nuovo anno scolastico è slittata al 15 ottobre. Ampie zone del Niger sono state colpite dalle inondazioni a seguito delle piogge torrenziali e dell’esondazione di fiumi. In particolare la capitale Niamey e la sua periferia sono stati i più colpiti. Le scuole avevano riaperto per un bereve periodo all'inizio di giugno, dopo una lunga chiusura dovuta alla pandemia di Covid-19, per poi essere nuovamente chiuse poche settimane dopo. (Res)