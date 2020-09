Business news: Banca centrale Cina, emettere valuta digitale per spingere internazionalizzazione yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina deve diventare la prima nazione a emettere una valuta digitale nella sua spinta a internazionalizzare lo yuan (Renminbi o Rmb) e ridurre la dipendenza dal sistema di pagamento globale in dollari. È quanto sostiene un articolo pubblicato su "China Finance", una rivista gestita dalla Banca popolare cinese (Pboc o Banca centrale), secondo cui il diritto di emettere e controllare una valuta digitale diventerebbe un "nuovo campo di battaglia" di concorrenza tra paesi sovrani. L'emissione e la circolazione della valuta digitale porterebbero grandi cambiamenti alla finanza internazionale esistente. La Cina ha molti vantaggi e opportunità nell'emissione di valute digitali, cita il giornale. Nell'articolo si spiega che la Cina ha anche bisogno di stabilire una nuova rete di sistemi di pagamento per rompere il monopolio del dollaro come parte fondamentale dell'internazionalizzazione dello yuan, la valuta cinese. Viene riferito, inoltre, che un'unità di ricerca sulla valuta digitale della Pboc ha presentato 130 domande di brevetto relative alla criptovaluta a partire dalla fine di aprile, che vanno dall'emissione e circolazione fino all'applicazione. Queste funzioni formerebbero una catena di approvvigionamento completa per supportare il lancio di una valuta digitale. (Cip)