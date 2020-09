Roma: Calabrese (M5s), Raggi unica che possa opporsi a vecchio sistema malato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Virginia Raggi è la sola che possa opporsi al ritorno di un vecchio sistema malato. È l’unica che può continuare la rivoluzione che abbiamo iniziato. Questa è la verità". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese (M5s). "Non ci sono assessori infedeli. Grillo si è già espresso a favore di Virginia - sottolinea l'assessore Calabrese -. È evidente che ancora una volta i giornali non sanno cosa inventarsi per mascherare un inconfutabile consenso per la Raggi. Eppure su di lei ne hanno scritti di falsi in questi anni, per farla apparire nei modi peggiori. Si vede che le persone conoscono i fatti reali, come conoscono i candidati Pd, che nonostante urla e mistificazioni, non riescono a superarla. Virginia non è affatto sola come vogliono far credere. A esempio - continua Calabrese -, sono una marea le romane e i romani che le riconoscono il merito di aver rimesso a posto i conti, di non aver concesso le mangiatoie di prima, di non aver messo le mani nelle tasche dei cittadini. Chi la attacca ogni giorno non lo dice mai, ma significa aver puntato tutto sulla realizzazione della legalità, il rispetto delle regole, con cui non si sperperano, o 'regalano', i soldi di tutte e tutti. Se non è chiaro, significa non aver fatto debiti, né miliardi, ma neanche decine di milioni, e anzi, di aver pure pagato i debiti dei predecessori. Gli stessi che continueranno ad attaccarla, ogni giorno, guai a riconoscergli meriti, esattamente come fanno molti giornali. Contro tutti questi, è vero, 'Virginia combatte da sola'. Non cambieranno mai, erano, sono, e rimarranno i nostri avversari. Sanno - conclude Calabrese - che anche noi non cambieremo di una virgola, per questo hanno una paura terribile, sanno che hanno già perso". (Rer)