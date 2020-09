Scuola: presidente Municipio Roma III, con apertura istituti serve responsabilità individuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'apertura delle scuole sono necessarie responsabilità individuale e fiducia nelle procedure. Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma III Giovanni Caudo. "Con l'incremento dei contagi cresce la preoccupazione nelle scuole. In Italia le persone positive da Covid-19 sono oggi in numero consistente e la preoccupazione è motivata. Peggio succede in Francia e in Inghilterra dove si sta decidendo se procedere a una nuova chiusura generalizzata. C'era da aspettarselo - aggiunge Caudo -. Il virus non è sparito, circola tra di noi e dobbiamo trovare i modi per conviverci in sicurezza, ma non c'è, non ci può essere, la certezza di non essere contagiati. Può succedere e la colpevolizzazione delle singole persone non ha alcun senso. Dopo la riapertura delle scuole nel nostro Municipio sono stati registrati casi sospetti Covid-19 e casi accertati positivi: dipendenti del municipio, personale e studenti delle scuole, da ultimo il caso di alcuni ragazzi del liceo Orazio. In tutti questi casi si lamenta spesso la mancanza di informazioni e da qui le preoccupazioni e le incertezze sul comportamento da assumere. Non mancano limiti delle diverse procedure, tutte nuove e alla prima applicazione, con aspetti del contagio non chiari. Di conseguenza – sostiene Caudo - le azioni da intraprendere non sono sempre univoche e chiare. E' necessario che tutti i soggetti collaborino e che vengano date comunque le informazioni indispensabili a rassicurare tutti, spiegando con chiarezza i limiti delle azioni intraprese. La Asl è il soggetto chiave, riferimento per i referenti Covid-19 delle scuole, le dirigenti scolastiche, la direzione del municipio, e qualunque altro soggetto interessato. In quanto singoli è però evidente che dobbiamo fare riferimento ai medici più prossimi evitando di convergere su altri livelli organizzativi già sovraccarichi. La presa in carico della Asl porta la segnalazione di Covid nell'ambito della salute pubblica che ha precise regole e precisi protocolli che non prevedono la comunicazione urbi ed orbi della numerosità del cluster posto sotto esame o l'elenco di chi è coinvolto, soprattutto per tutelare la vita e le scelte dei soggetti interessati. Ma questo non significa che è tutto lasciato a se stesso e che la situazione non sia sotto controllo". (segue) (Com)