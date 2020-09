Coronavirus: Minnucci (Pd), Salvini non immune a rispetto regole, doveva rimanere a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I chiarimenti di Salvini sulle sue condizioni fisiche "lasciano il tempo che trovano. È stato solo un modo maldestro per recuperare al suo atteggiamento spocchioso da eroe de noantri. Ieri era febbricitante? Invece di farsi i selfie e salire sui palchi in giro per il Paese, doveva rimanere a casa. Non ci sono discussioni". Lo afferma in una nota il consigliere regionale Pd, Emiliano Minnucci. "Davanti al Covid e alla situazione emergenziale che stiamo vivendo non ci sono figli e figliastri. Ieri il segretario della Lega, partecipando ai comizi elettorali di Formello ed Anguillara Sabazia, si è comportato da irresponsabile come, peraltro, fa spesso - aggiunge Minnucci -. Di fronte il protocollo sanitario Salvini è come gli altri: non è immune al rispetto delle regole". (Com)