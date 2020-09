Business news: economista O'Neill, Pil Cina sarà il più importante motore della crescita globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) della Cina dovrebbe terminare l'anno in territorio positivo e cancellerà tutte le perdite del 2020 il prossimo anno. Lo ha dichiarato alla "Cnbc" Jim O'Neill, ex economista di Goldman Sachs, secondo cui il Pil cinese sarà "il più importante motore marginale dell'economia globale". L'economista, famoso per aver coniato il termine "Bric" nei primi anni 2000 in riferimento a Brasile, Russia, India e Cina, ha affermato: "Sospetto che la crescita del Pil cinese potrebbe effettivamente concludere il 2020 come ancora netta positiva. Entro la fine del 2021, la crescita del Pil cinese dovrà compensare non solo le perdite, ma anche la tendenza in calo". L'economia cinese è cresciuta del 3,2 per cento anno su anno nel secondo trimestre dell'anno e dell'11 per cento rispetto al primo trimestre. Ciò è avvenuto dopo un calo della produzione del 6,8 per cento nel primo trimestre, quando si è registrata la prima contrazione dal 1992. Le vendite al dettaglio cinesi sono aumentate per la prima volta quest'anno in agosto allo 0,5 per cento rispetto a luglio, mentre la produzione industriale è aumentata per il quinto mese consecutivo. O'Neill ha detto che la Cina è "sulla buona strada per la ripresa. È il paese che conta davvero a livello globale all'interno del gruppo Bric". (Cip)