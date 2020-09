Business news: Cina, boom di download per WeChat prima della messa al bando negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'app di messaggistica WeChat del gigante tecnologico cinese Tencent ha visto un aumento dei download negli Stati Uniti dopo che il dipartimento del Commercio di Washington ha emesso un ordine che richiede ad Apple e a Google di rimuovere WeChat dagli App store per motivi di sicurezza nazionale. Secondo la società di analisi di dati Sensor Tower, WeChat è stato installato circa 54 mila volte tra venerdì 18 e sabato 19 settembre, 28 volte in più rispetto ai 1.900 download dello stesso periodo di due giorni una settimana prima. Anche WeCom, un'app di collaborazione per uffici, ha visto un aumento dei download negli Stati Uniti in quel periodo. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di misure negli ultimi mesi per reprimere le aziende e le app tecnologiche cinesi, citando motivi di sicurezza nazionale. Tencent, che ha negato che le sue app rappresentino un rischio per la sicurezza nazionale, ha affermato che gli aggiornamenti dell'app per gli utenti statunitensi esistenti potrebbero essere influenzati negativamente se Apple e Google rimuovessero WeChat dai loro negozi. (Cip)